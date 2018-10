'Complete chaos' door afsluiting Zwanenburgerdijk: "Dit is vragen om ongelukken"

HAARLEMMERMEER - 'Een complete chaos', zo noemen de Zwanenburgers de nieuwe verkeerssituatie die is ontstaan door de afsluiting van een deel van de Zwanenburgerdijk. Het zou onveilig zijn, onhandig én sommige ondernemers hebben minder inkomsten omdat ze niet meer goed bereikbaar zijn.

"Vrachtwagens dwalen rond in het dorp, ze weten er geen raad mee", zegt bezorgde bewoner Klazien Tosseram. De wegen in Zwanenburg staan momenteel vol met gele borden die de automobilist de nieuwe route moeten wijzen. Terwijl het doorgaande verkeer normaal gesproken over de dijk rijdt, worden automobilisten momenteel bij Zwanenburg omgeleid. De ene na de andere automobilist moet rechtsomkeert wanneer bij de Lindenlaan opeens alleen fietsers verder kunnen.



Proef

De gemeente doet een proef om de ringdijk verkeersluw te maken. Het verkeer wordt daarom omgeleid. Vracht- en ander verkeer wordt nu door de Dennenlaan gestuurd, een 30km-zone waar mensen wonen en winkelen.

Bewoners zijn niet blij. Veel auto’s rijden, ondanks de borden, dwars door de woonwijken heen om een route te vinden. "Dit was een rustige straat", zegt een bewoner van de Lindenlaan. Volgens hem is dat nu verleden tijd. "Een verkeersregelaar houdt doordeweeks het verkeer tegen, maar in het weekend scheuren mensen met 70 kilometer per uur tegen het verkeer in."



Onveilig

Uit waarnemingen door de gemeente en de verkeersregelaars, komt de chaos niet naar voren. Volgens de gemeente is het een kwestie van wennen aan de nieuwe situatie, maar de bewoners zijn bang voor ongelukken.



"Kijk, daar komt een vrachtwagen aan in de verte", wijst Klazien naar het einde van de Lindenlaan. "Ze zijn echt de weg kwijt." Ze vindt het zonde dat het 'oude dorp' nu 'geteisterd' wordt door dit verkeer. "En het is heel erg gevaarlijk. Met mijn kleinkinderen kan ik niet meer veilig op de fiets."



Winkeliers

Misschien nog wel het meest gedupeerd zijn de winkeliers aan de dijk. "In één week tijd heb ik al tweeduizend euro minder omzet", zegt Gerard Henriek van de videotheek. Ook zijn buren van de snackbar en de ijzerwinkel verdienen minder. De winkeliers moeten het vaak hebben van automobilisten die op hun route even stoppen. De auto's kunnen nu wel tot aan de winkels komen, maar moeten dan weer terug om verder te kunnen.



Gemeente Haarlemmermeer zegt de situatie goed in de gaten te houden en praat vandaag met de ondernemersvereniging en de dorpsraad. De proef zal twee maanden duren, maar wat de Zwanenburgers betreft mag de proef per direct stoppen.