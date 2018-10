Gemeente behoudt 'knip' in Zwanenburgerdijk ondanks zorgen bewoners

HAARLEMMERMEER - Gemeente Haarlemmermeer heeft besloten om de 'knip' in de Zwanenburgerdijk te behouden, ondanks de weerstand van de bewoners. Zwanenburgers vinden dat de proefafsluiting gevaarlijke situaties oplevert.

Zo gaat veel verkeer, waaronder ook zware vrachtwagens, nu door de voorheen rustige woonwijken. De gemeente heeft besloten daarom wel de tekst op de borden aan het begin van Friedalaan en Wilgenlaan aan te passen. Daar komt te staan: 'alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer'. Zo hoopt de gemeente de 'dwalende automobilisten' in de wijk tegen te gaan.



Daarnaast gaat de gemeente extra handhaven op de plekken waarvan ze signalen krijgen dat er veel tegen de richting in wordt gereden. "Het blijft wennen. De nieuwe situatie is net een week oud", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Knip

De Zwanenburgerdijk is één van de drukste stukken op de Ringdijk die langs de ringvaart loopt. Tussen de Kerkhoflaan en Dennenlaan rijden bijna 5.500 auto’s per dag. Veel inwoners uit Zwanenburg hebben in 2016, tijdens het opstellen van de Ringdijk-Ringvaart visie, aangegeven minder auto’s te willen vanuit verkeersveiligheid en leefbaarheid.



De gemeente voert daarom deze proef uit, om de dijk verkeersluw te maken. Volgens de gemeente is de proef extra belangrijk omdat er ook werkzaamheden zijn op de N200. Daarom is de kans op nóg meer sluipverkeer door Zwanenburg erg groot.



Andere opties

Volgens veel bewoners is dit niet de juiste plek om de zogenoemde 'knip' te maken in de Zwanenburgerdijk. Zo wordt er geopperd om de knip te maken ter hoogte van het industrieterrein, óf alleen het vrachtverkeer om te leiden met behulp van borden.



Door de knip zijn winkeliers gedupeerd omdat het verkeer niet meer langs hun winkels rijdt. Gerard Henriet van de sigarenwinkel draaide, naar eigen zeggen, in de eerste week al tweeduizend euro minder omzet en verloor 160 klanten.

De gemeente heeft nu besloten om voor de deur van ijzerhandel Balthus twee á drie parkeerplaatsen tussen 07.00 uur en 19.00 uur te bestemmen als laad- en loszone gedurende de proef. "Hierdoor is het makkelijker voor automobilisten die de verkeersborden negeren en te ver doorrijden, om te keren. Ook de busjes en bedrijfjes die klant zijn van Baltus kunnen zo beter keren", laat een woordvoerder van de gemeente weten.



Boos

Op het nieuws dat de gemeente de proef doorzet, reageren de eerste bewoners verontwaardigd. "Belachelijk!", schrijft Rob Copier op Facebook. De Zwanenburgse Lilian de Fuijk reageert boos: "Het is en blijft een drama om in Zwanenburg te wonen met zo’n gemeentebestuur. Waardeloos!"



Volgens de bewoners zijn dit de nadelen van de knip in de Zwanenburgerdijk:



