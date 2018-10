Ondernemer vreest nieuwe overval door afsluiting dijk: "Ik voel me niet meer veilig"

HAARLEMMERMEER - Door de afsluiting van de Zwanenburgerdijk vreest ondernemer Gerard Henriet voor zijn veiligheid. De sigarenwinkel, die ook dienst doet als videotheek, werd de afgelopen jaren vijf keer overvallen. "Als je nu 's avonds hier voor de deur kijkt, is het een donker gat", zegt hij.

Door de afsluiting van de Zwanenburgerdijk, een proef van de gemeente, is de weg op de plek van de winkels verkeersluw geworden. Leuk voor de bewoners, maar funest voor de ondernemers. Gerard Henriet draaide, naar eigen zeggen, in de eerste week al tweeduizend euro minder omzet en verloor 160 klanten.



Daarnaast is het dus zó stil in de avond, dat de winkelier vreest voor zijn veiligheid. "Het is een dooie boel, waardoor ik me helemaal niet meer prettig voel", zegt de Zwanenburger. Voor hem betekent het dat hij nu 's avonds als het donker wordt ook naar huis gaat:



Tekst gaat verder onder de video



Gerard Henriet werd vorig jaar september voor de vijfde keer overvallen. Maar toch liet de Zwanenburgse ondernemer de moed niet zakken. "Ik heb nog geen minuut minder van geslapen van de overvallen", zei hij tegen NH Nieuws.In 2016 organiseerden dorpsgenoten nog een inzamelingsactie om hem een hart onder de riem te steken nadat hij voor de vierde keer werd overvallen. Ondanks de heftige gebeurtenissen, is hij niet van plan met zijn zaak te stoppen. "Ik laat me dit door die klootzakken niet afpakken," aldus de winkelier.De haarscherpe bewakingsbeelden van de vijfde overval werden vrijgegeven, maar de daders zijn nooit gepakt:

Tekst gaat verder onder de video



Lees ook: Sigarenwinkel Zwanenburg voor vijfde keer overvallen

Afsluiting

De gemeente doet momenteel een proef van twee maanden om de Zwanenburgerdijk verkeersluw te maken. Terwijl het doorgaande verkeer normaal gesproken over de dijk rijdt, worden automobilisten momenteel bij Zwanenburg omgeleid.



Lees ook: 'Complete chaos' door afsluiting Zwanenburgerdijk: "Dit is vragen om ongelukken"



Vracht- en ander verkeer wordt nu door de Dennenlaan gestuurd, een 30km-zone waar mensen wonen en winkelen. Bewoners klagen dat rustige straten nu druk zijn geworden en dat mensen tegen het verkeer in rijden.