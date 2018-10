NH Airtime: Nu nog een luchtwaardige Boeing 747, straks een attractie in een hoteltuin

SCHIPHOL - De 'City of Bangkok', momenteel 's werelds oudste nog vliegende Boeing 747-400, wordt binnenkort verkocht aan Corendon. Vliegen zal de bijna 30-jaar oude KLM-kist niet meer doen, maar hij komt wel in de tuin van het Corendon Village Hotel bij Schiphol te staan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De vergunningen zijn aangevraagd, de sokkels en vliegtuigtrappen besteld en de hoteltuin is zo goed als klaar voor de komst van de PH-BFB, de 'City of Bangkok'. De Boeing 747-400 van KLM maakte in 1989 haar eerste vlucht, haar laatste zal dit jaar nog zijn, als de jumbo naar de spuithal in Rome wordt gevlogen.

De kist vertrekt nog in haar blauwe KLM-jasje, maar landt weer op Schiphol met de kleuren van Corendon: rood en wit. De 747 gaat vrijwel in zijn geheel naar het hotel, al worden de motoren wel gedemonteerd. Vliegtuigontmantelaar AELS uit Twente gaat de bruikbare delen, zoals de motoren, erafhalen en doorverkopen aan andere luchtvaartmaatschappijen.

Corendon kocht al eens eerder een Boeing voor in een van de hotels: in Amsterdam is een deel van een Boeing 737, comleet met simulator geplaatst in een hotelkamer.

Naar verwachting wordt de dan Corendon-Boeing 747-400 in februari 2019 over de A9 vervoerd naar het hotel. Wat er in het vliegtuig komt, wil Corendon nog niet vertellen, maar de topman liet eerder al eens doorschemeren er een museum in te willen vestigen.