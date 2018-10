Deel dit artikel:













KLM-Boeing 747 binnenkort naar hoteltuin bij Schiphol Foto: NH Nieuws / Corendon

SCHIPHOL - Het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp heeft een Boeing 747-400 gekocht om in de tuin van het hotel te plaatsen. De Boeing, met de naam City of Bangkok, vliegt momenteel nog voor KLM.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Volgende maand wordt de 'Bangkok' uit de vloot van KLM gehaald. Het toestel is bijna dertig jaar oud en wordt net als alle andere Boeing 747-400's van KLM vervangen door modernere vliegtuigen, zoals de Boeing 777-300ER en de Boeing 787 Dreamliner. Russische kist

In februari van dit jaar werd nog gedacht dat een afgedankte Boeing 747-300 van de failliete Russische maatschappij Transaero naar de tuin van het 680 kamers-tellende hotel bij Schiphol zou komen. Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op de City of Bangkok van KLM. Hier landt de 'Bangkok' op vrijdag 5 oktober als KL602 vanuit Los Angeles De blauwe jumbo zal na haar laatste lijndienst nog een retourvlucht uitvoeren naar een spuiterij in Rome. Het toestel zal met Corendon-kleuren terugkeren naar Schiphol. Vanaf de luchthaven begint dan een ongekend ingewikkeld proces: de verhuizing van Schiphol naar het nabijgelegen Corendon Village Hotel aan de A9. Lees ook: Onderdelen KLM-Boeing 747 te koop: "Vier wielen eronder en je hebt een caravan" De City of Bangkok wordt niet rechstreeks door KLM aan Corendon verkocht. Vliegtuigontmantelaar AELS neemt de kist van de maatschappij over en zal het toestel na werkzaamheden aan Corendon leveren. Museum

Naar verwachting zal de Boeing 747 in februari 2019 bij het hotel in de tuin staan. Waarvoor de jumbo voor gebruikt gaat worden, wil Corendon nog geheim houden. Toch liet oprichter Atilay Uslu in februari van dit jaar NH Nieuws weten de Boeing als museum te willen gebruiken. De Bangkok van KLM is overigens de oudste nog vliegende Boeing 747-400 ter wereld.