Onderdelen KLM-Boeing 747 te koop: "Vier wielen eronder en je hebt een caravan!"

SCHIPHOL - Vliegen zullen ze nooit meer doen: een complete Boeing 747-400 van KLM en een Airbus A340-300 van Air France op Twente Airport. En bij nader inzien, zo compleet zijn ze eigenlijk niet meer. De twee viermotorige kisten worden in Enschede ontmanteld. Sommige onderdelen kunnen hergebruikt worden in de luchtvaart, veel andere worden verkocht aan de liefhebber.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Kortgeleden waren het er nog twee van elk. Maar binnen enkele maanden zijn al een hele KLM-Boeing 747 en een Air France-A340 volledig ontmanteld door de specialisten van AELS, dat staat voor Aircraft End-Of-Life Solutions. Onderdelen die nog bruikbaar zijn voor een andere maatschappij worden verkocht en veel metaal kan worden omgesmolten. Maar wat doe je bijvoorbeeld met honderden vliegtuigstoelen die te oud zijn voor hergebruik?

Voor die vliegtuigstoelen, maar ook deuren, motoruitlaten, stuurkolommen en zelfs hele slaapcontainers voor stewardessen is nog genoeg interesse. Liefhebbers van de luchtvaartindustrie komen graag naar Twente om een deel van een Boeing 747-400 van KLM te kopen. Want over drie jaar bestaat die niet meer.

Alle KLM-747's worden momenteel uitgefaseerd. Ze lopen tegen de dertig jaar en de nieuwe generatie passagiersvliegtuigen zijn veel zuiniger en stiller.

De betere business class-stoel

In een van de loodsen van AELS staan en liggen de onderdelen voor de liefhebbers klaar om binnenkort opgehaald te worden. Tot 1 september kan er online geboden worden. Zo kost de kleinste economy class-stoel 115 euro en moet er voor de "betere business class-stoel iets meer dan 1000 euro worden betaald", aldus AELS-directeur Derk-Jan van Heerden.

De prijs is inclusief btw, maar exclusief transportkosten. Een set vliegtuigstoelen past wel in een verhuisbusje, maar voor de zogenaamde 'A340 Mobile Crew Rest', waar het cabinepersoneel in kon rusten, heb je wel een groter transportmiddel nodig. Maar Van Heerden heeft wel een idee wat je met zo'n slaapcontainer kan doen: "Vier wielen eronder en je hebt een caravan!"

Wings of Support

De opbrengst van een aantal onderdelen uit de cockpit van de 747, zoals de stuurkolommen en de gashendels, worden gedoneerd aan Wings of Support, van het personeel van KLM. Bij Wings of Support wordt geld ingezameld voor wereldwijde projecten voor hulpbehoevende kinderen.

Garantie is er tot de voordeur, maar AELS wil wel een oogje dichtknijpen in bijzondere gevallen. Van Heerden: "Ik weet zeker dat er mensen zijn die thuis ruzie hebben. De vorige keer had iemand een blauwe stoel gekocht die hem de dag erna toch kwam ruilen voor een bruine. Dat vond zijn vrouw toch beter passen bij het interieur."