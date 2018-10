Kermisbond vreest voor het einde van de kermis in Haarlem

HAARLEM - Als de kermis van Haarlem-Noord moet verhuizen naar een andere locatie, dan is dat het begin van het einde volgens de Nederlandse Kermisbond. Vandaag moet duidelijk worden of de gemeente Haarlem de huidige plek aan de Zaanenlaan verkiest boven een onderzoek naar een andere locatie.

Voor Jan Boots van de kermisbond staat het als een paal boven water: "Het zou natuurlijk te gek zijn als die kermis weg moet!"

De kermis is meer dan 80 jaar geleden gestart op de Zaanenlaan. Kermisexploitant Frans van Leeuwen mocht rondom zijn draaimolen een kermis organiseren toen prinses Beatrix was geboren.

Gemeente twijfelt

De koningsdag-kermis is volgens de buurtbewoners uit zijn voegen gebarsten en het zou onveilig zijn in een woonwijk. "Een evacuatieplan is er bijvoorbeeld niet en er is niet mee geoefend hoe je een bewoner uit een bovenverdieping haalt tijdens de kermis als hij onwel wordt", aldus een buurtbewoner.

De gemeenteraad twijfelt of de kermis op de huidige locatie kan blijven, of misschien moet verhuizen naar bijvoorbeeld een sportveld aan de Kleverlaan, in een naburige wijk.

De Nederlandse Kermisbond denkt dat een hoop exploitanten dan zullen afhaken. Een ramp, volgens Jan Boots. "Dan hebben we over vijf jaar geen kermis meer in Haarlem-Noord."