Haarlemse buurt wil geen kermis op sportveld voor de deur: "Er is veel onrust"

HAARLEM - Al tientallen jaren is het een vertrouwd beeld aan de Kleverlaan in Haarlem-Noord: sportende mensen op een groot gemeentelijk grasveld. De schrik zit er goed in nu de gemeente het grasveld ziet als een meer dan geschikte locatie om de kermis van de Zaanenlaan naartoe te verhuizen.

Nog erger vinden de buren het dat het college van plan is om het sportveld meteen als evenemententerrein aan te wijzen. Dus niet alleen tien dagen kermis rond Koningsdag en de meivakantie, maar misschien wel meerdere keren per jaar festivals en feesten voor de deur. "Denk bijvoorbeeld aan jazzfestivals. Die hoor je nu al van kilometers afstand", zo reageert een buurtbewoner. "Er is veel onrust."

Niet voor de deur

De kinderen die er na school en in het weekend sporten vinden een kermis wel mooi, maar niet voor de deur. "Dan is er heel veel lawaai en kan ik de volgende dag niet fris naar school." Bovendien is de kermis altijd op de dag van Koningsdag, en dan is er al een grote Oranjemarkt op het sportveld. Die willen ze voor geen goud missen.

Het Haarlemse college ziet het veld als een betere locatie voor de kermis aan de Zaanenlaan, omdat de ambulance en brandweer hier beter bij kunnen. Donderdagavond geeft de gemeenteraad tijdens een commissievergadering aan of ze achter de plannen van het college staat. Daarna komt er eventueel een informatieavond voor omwonenden van het sportveld.

Er is veel commotie rondom de kermis. Een petitie tégen verhuizing naar de Kleverlaan is ruim vierhonderd keer ondertekend. Maar fans van de kermis aan de Zaanenlaan roeren zich ook. Een petitie om de kermis daar te houden is ruim 200 keer onderschreven.

Hulpdiensten

De wijkraad Planetenwijk, waar de Zaanenlaan onder valt, heeft ook een verklaring afgegeven. De wijkraad is de afgelopen jaren kritisch over de kermis geweest en zegt nu 'niet voor of tegen' een kermis te zijn. "Wel streven we naar optimale veiligheid van bewoners en bezoekers van de kermis."

De duur en de grootte van de kermis zijn sinds de jaren dertig van de vorige eeuw enorm toegenomen, pleit de wijkraad. Hulpdiensten hebben hun zorgen niet voor niets geuit. "De wijkraad ziet dat de actie van de gemeente leidt tot onrust. Het is aan de gemeente om snel een einde te maken aan die onrust."