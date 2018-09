Deel dit artikel:













Omstreden kermis in Haarlem verhuist mogelijk Foto: Aniek Breevoort/NH Nieuws

HAARLEM - Haarlem heeft een andere locatie op het oog voor de voorjaarskermis aan de Zaanenlaan. Het grasveld op de hoek van de Kleverlaan en de Jan Haringstraat in Haarlem-Noord zou een betere plek zijn, meldt de gemeente. De kermis is omstreden omdat hij volgens omwonenden niet veilig is.

Een onderzoeksbureau heeft ontdekt dat de kermis op het grasveld 'beter inpasbaar' is. Omwonenden aan de Zaanenlaan zeggen dat de kermis daar te onveilig is. Ook hulpdiensten hebben hun vraagtekens gezet bij de veiligheid van de steeds groter groeiende kermis daar. Lees ook: Gemeente wuift zorgen hulpdiensten over veiligheid kermis weg De alternatieve plek die de gemeente nu voorstelt is beter bereikbaar voor hulpdiensten en vlakbij de Zaanenlaan, zo kan de kermistraditie worden voortgezet. Lees ook:Weer vragen over vergunning kermis Zaanenlaan De gemeente wil eerst in gesprek met de omwonenden van het grasveld op de hoek van de Kleverlaan/Jan Haringstraat. Daarnaast moet een bodemonderzoek worden gedaan en de financiële consequenties verder worden verkend. Op donderdag 11 oktober bespreekt de commissie Bestuur de alternatieve locatie.



Mochten de plannen doorgaan zou de kermis vanaf 2020 naar het grasveld kunnen verhuizen.