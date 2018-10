Verhuizing van kermis in Haarlem voorlopig van de baan

HAARLEM - De gemeenteraad in Haarlem staat niet te springen om de traditionele kermis aan de Zaanenlaan te verhuizen naar het sportveld aan de Kleverlaan. Een onderzoek naar de mogelijkheden op die plek vindt een meerderheid van de politici voorlopig niet nodig.

Die nieuwe plek stelt burgemeester Jos Wienen voor. De gemeenteraad had hem opdracht gegeven te kijken naar eventueel betere locaties. Maar het idee van het grasveld krijgt de handen niet op elkaar. De politici houden nog een slag om de arm, maar een meerderheid lijkt meer te zien in aanpassingen op de huidige locatie.

Liever ziet de meerderheid van de raad dat de traditionele voorjaarskermis in Haarlem-Noord kleiner en ogenschijnlijk veiliger wordt. Volgens omwonenden is de familiekermis onveilig omdat het evenement middenin een woonwijk plaatsheeft. Daar is Wienen stellig over: "De kermis voldoet aan alle normen. Er wordt niet gesjoemeld met veiligheidsnormen."

Oranjekermis

Eerder bleek dat de hulpdiensten vraagtekens hebben bij de huidige plek van de kermis. Deze zogeheten Oranjekermis begin mei is de enige kermis in Nederland van deze omvang in een woonwijk. Aan de Jan Haringstraat is meer ruimte voor bijvoorbeeld hulpdiensten. In 2019 is de kermis sowieso nog aan de Zaanenlaan. Met betrokkenen wordt gekeken of bijvoorbeeld de opstelling van de attracties anders kan. Mocht dit allemaal niet lukken, dan kan de Kleverlaan weer in beeld komen als nieuwe locatie.

De toekomst van deze kermis speelt enorm in Haarlem. Maar liefst dertien insprekers lieten zich vanavond aan de raadsleden horen.

Kermisexploitanten gaven aan dat zij graag aan de Zaanenlaan willen blijven. Omwonenden bleken verdeeld over hoe zij de kermis ervaren. En de buurt rond het sportveld is mordicus tegen. Meer dan vijfhonderd handtekeningen zijn onder een petitie gezet.