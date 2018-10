Politiek Bergen over mogelijke vervolging topambtenaar: "Bestuurlijk gezien is hij veroordeeld"

BERGEN - Schokkend, vervelend en geen verrassing. Dit zijn enkele reacties die lokale politici uitten nadat bekend werd dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar topambtenaar Eric van H..

De met steekpenningen en belangenverstrengeling in verband gebrachte Van H. werd eerder deze week op staande voet ontslagen. "Wat er nu gebeurt, zagen we allang aankomen", laat Hans Haring van Gemeentebelangen BES weten aan NH Nieuws.

"Het onderzoek is helaas, maar nodig", stelt Klaas Valkering (CDA). Over het ontslag is hij duidelijk: "Daar gaan wij als raad niet over. Wij zijn geen werkgever." Janina Swart van Kies Lokaal vindt het onderzoek vooral heel vervelend. "Maar zolang zijn strafbaarheid niet is bewezen, wachten wij dit onderzoek af."

Femke Ouëndag van GroenLinks is geschokt dat het OM in het reilen en zeilen van de ambtenaar duikt. "Kennelijk zien zij voldoende aanleiding daartoe en dat vind ik schokkend."

Sinds de ambtelijke samenvoeging van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo in 2017 opereerde de ambtenaar in alle vier de gemeentes. Daarnaast werkte hij jarenlang mee aan alle grote projecten in Bergen. Die projecten liggen momenteel stil.

"De praktijk wijst vaker uit dat het niet verstandig is om iemand zo lang op dezelfde projecten te laten zitten." Haring (Gemeentebelangen BES) vindt het dan ook jammer dat dit toch is gebeurd. "Je wordt dan steeds kwetsbaarder en dat is ook in dit geval gebleken."

Trieste zaak

Hoewel Van H. strafrechtelijk niet is veroordeeld of wordt vervolgd, is Haring iets minder genuanceerd dan zijn collega's. "Hij heeft wel een strafontslag, dus op een bepaalde manier is hij bestuurlijk gezien al veroordeeld." Haring vindt het een trieste zaak. "Het samenspel met bewoners en betrokkenen is momenteel ver te zoeken, dat moeten we allemaal weer gaan herstellen."

Haring zag wat nu is gebeurd allang aankomen, "Alles werd steeds geheim gehouden en op allerlei manieren onttrokken aan de publiciteit." Hij roept de gemeente dan ook op tot openbaarheid van zaken. "Geef die informatie, zodat iedereen weet wat er aan de hand is."

Femke Ouëndag hoopt ook dat er lering uit deze situatie wordt getrokken: "Het is heel zorgelijk, want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Daar wil ik graag antwoord op." Ze wil dat dit in de toekomst niet meer mag gebeuren en "daarvoor moet de huidige bestuurscultuur op de schop."

Ook burgemeester Hafkamp is om een reactie gevraagd. Gemeente-woordvoerder Peter Rozenbeek laat weten dat het college van B&W vooralsnog pas op de plaats maakt in de informatieverstrekking rondom de ontslagen medewerker en verwijst naar het eerder gepubliceerde communiqué.

