Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar topambtenaar Bergen

BERGEN - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat strafrechtelijk onderzoek doen naar topambtenaar Eric van H. van de gemeente Bergen wegens het aannemen van steekpenningen. Van H. zou van een projectontwikkelaar geld hebben geleend voor de aankoop van een huis.

Het OM baseert zich op de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek dat de gemeente Bergen eind maart liet doen naar de ambtenaar. Eric van H. staat sindsdien op non-actief.

Chantabel

Het onderzoek werd gestart nadat klokkenluider Fred Vos, van de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten, de vermeende misstanden aan de kaak stelde. Zo publiceerde hij de documenten van het Kadaster met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht.

Daaruit bleek dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar die ook bouwt in Bergen. "Het is een rentevrije en aflossingsvrije lening", aldus Vos. "Je bent op deze manier zo chantabel als wat."

Lees ook: Ambtenaar op non-actief: "Dit is belangenverstrengeling, je bent zo chantabel als wat"

Ook zou de ambtenaar volgens Vos steekpenningen hebben aangenomen van de inmiddels overleden vastgoedontwikkelaar André van Wonderen. Zijn zoon ontdekte op de computer van zijn vader e-mails waaruit dat zou blijken. "Als je aan tafel wilde met de wethouder, dan moest er een gevulde envelop worden overhandigd", vervolgt Vos.

Drieduizend euro

De secretaresse van Van Wonderen heeft in een verklaring tot in detail beschreven hoe zij van haar werkgever 3.000 euro via een tussenpersoon aan Van H. moest geven. De projectontwikkelaar zou dan voorrang krijgen bij de aanbesteding van een prestigieus bouwproject waarbij het centrum van Bergen op de schop zou gaan.

Lees ook: Bergense ambtenaar op non-actief vanwege onderzoek naar verstrekte hypotheek

Van H. is een belangrijke ambtenaar die verantwoordelijk was voor een hoop projecten in de gemeente Bergen. Zo is er het plan van de '7 Dorpelingen' waarbij het centrum van Bergen wordt aangepakt. Maar hij was ook betrokken bij de bouw van de nieuwe sporthal en de fusielocatie van de voetbalclubs van Egmond. Vos: "Dat wordt nu ook wat twijfelachtig. Wat heeft daar allemaal plaatsgevonden?"

De Rijksrecherche zal het onderzoek onder leiding van het OM Noord-Holland uitvoeren. Het is onduidelijk hoe lang het onderzoek gaat duren. De werkorganisatie BUCH, waar de gemeente Bergen onder valt, heeft Van H. op staande voet ontslagen.