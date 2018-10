Zwarte Piet niet welkom op 22 scholen in Zaanstreek-Waterland

ZAANSTAD - Voor de Sinterklaasviering van dit jaar kiezen 22 scholen in Zaanstreek-Waterland bewust niet voor Zwarte Piet. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Discriminatiezaken. Van de 113 scholen in de regio, vulden 24 basisscholen de vragenlijst in. De andere 2 scholen blijven Zwarte Piet verwelkomen.

Het bureau vroeg de scholen of zij dit jaar kiezen voor een zwarte of een andersoortige Piet bij het kinderfeest. Hoewel 24 scholen op het verzoek reageerden, werkten 89 scholen niet mee aan de enquete. Hoe de pieten op die scholen eruitzien, blijft voor de buitenwereld dus nog even ongewis.

Lees ook: Burgemeester: "Zaanstreek gewend aan zwarte en roetveegpieten"



De landelijke intocht is dit jaar in Zaandam, waar de Sint wordt vergezeld door roetveegpieten die in meer of mindere mate zwart zijn. Dat meldde omroep NTR, die verantwoordelijk is voor de tv-registratie.



Lees ook: Sinterklaascomité Zaanstad trekt zich terug uit landelijke intocht vanwege roetveegpiet