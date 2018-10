Anonieme kaartschrijver heeft info over dood Dascha (16): vader René doet oproep

HILVERSUM - René Graafsma, de vader van de in 2015 overleden Dascha, heeft een anonieme kaart ontvangen van iemand die zegt Dascha op de avond van haar overlijden te hebben gezien in het gezelschap van bepaalde personen.

Volgens de vader van Dascha heeft de anonieme schrijver een boodschap willen afgeven. Hij doet via NH Nieuws een oproep aan de afzender om met meer informatie te komen "zodat we met deze informatie verder kunnen".

De 16-jarige Dascha Graafsma werd eind november 2015 na een avond stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Ze zou geraakt zijn door een trein en mogelijk zelfmoord hebben gepleegd. Haar vader trekt het verhaal in twijfel en probeert er al jaren achter te komen wat er dan wel gebeurd zou zijn.

Lees ook: Doel René Graafsma bereikt: onderzoeksteam mag beelden laatste uren Dascha inzien

De anonieme schrijver van de kaart geeft aan Dascha op de avond van haar overlijden gezien te hebben in het bijzijn van andere personen. De schrijver is nog onduidelijk waar dit heeft plaatsgevonden, hoe laat dit gebeurd is en wie de personen dan waren.

Zelf ook in gevaar

Ook geeft de schrijver aan dat hij of zij in gevaar is. "We weten niet in welke context we dit moeten plaatsen, maar op dit moment moet we dat wel voor waar aannemen. En dat is ook de reden waarom we de kaart niet kunnen laten zien", licht Joey Roelofs toe, die namens het Onderzoek Team Dascha (TDO) het overlijden van Dascha onderzoekt.

Lees ook: Hoe René Graafsma al jarenlang strijdt voor de waarheid over dood 16-jarige dochter Dascha

Roelofs wil graag meer informatie van de schrijver. "Laat ons weten waar en wanneer dit heeft afgespeeld. En wie de bewuste personen waren", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Om de anonimiteit van de zender te waarborgen kan de schrijver opnieuw een kaart sturen naar René Graafsma. "En sluit deze kaart dan op dezelfde manier af als je de vorige kaart hebt afgesloten, dan weten wij ook zeker dat het om één en dezelfde persoon gaat."