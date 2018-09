Hoe René Graafsma al jarenlang strijdt voor de waarheid over dood 16-jarige dochter Dascha

HILVERSUM - René Graafsma, de vader van de in 2015 omgekomen Dascha, zit nu al drie dagen op het politiebureau in Hilversum. Hij is van plan daar te blijven totdat het OM hem het volledige dossier rondom de dood van zijn dochter afstaat, inclusief alle camerabeelden. Dat is de zoveelste stap in de jarenlange strijd van vader Graafsma in zijn onderzoek naar de mysterieuze dood van zijn dochter.

Maar hoe is het zover gekomen, dat er bij vader René Graafsma nog altijd onduidelijk heerst over de dood van Dascha? NH Nieuws heeft een tijdlijn gemaakt vanaf die onfortuinlijke nacht, bijna drie jaar geleden, tot aan nu.

28 november 2015

Dascha uit Hollandsche Rading gaat met een groepje vriendinnen stappen in Hilversum. Rond 2.00 uur verlaat ze discotheek Let's Get Down aan de Emmastraat en komt niet meer terug. Bijna vier uur later, rond 5.45 uur, wordt haar lichaam gevonden langs het spoor. Ze is gegrepen door een trein en heeft het niet overleefd.

Eind november 2015

De politie gaat uit van zelfmoord. Dascha's familie en vrienden hebben echter moeite om dat te geloven, omdat er nog veel onduidelijk is over de uren tussen het verlaten van de discotheek en haar dood. "Bovendien was Dascha zo'n blij kind", vertelt vader Rene destijds aan NH Nieuws. "Dit klopt gewoon niet."

De politie besluit te gaan onderzoeken waar Dascha in de laatste uren voor haar dood is geweest. Zo is het opvallend dat Dascha haar jas niet mee heeft genomen uit Let's Get Down en dat haar telefoon nergens te bekennen is.

December 2015

Patholoog Frank van de Goot voert een sectie uit op het lichaam van het 16-jarige meisje. Daaruit blijkt dat er "een zorgelijke hoeveelheid" drugs en alcohol in haar bloed zat. Voor Dascha's familie rijst de vraag of ze die drugs zelf heeft ingenomen, of dat ze is gedrogeerd. Later die maand blijkt in een toxicologisch onderzoek van het NFI dat er juist géén drugs in het lichaam van Dascha zat.

In dezelfde periode komt uit een onderzoek van Signi Zoekhonden dat Dascha urenlang door Hilversum heeft gedwaald. Peter R. de Vries, die de zaak onder zijn vleugels neemt, gaat beeldmateriaal van beveiligingscamera's langs de route bekijken. Daaruit blijkt dat ze rond 2.16 uur over de Neuweg heeft gelopen.

De Vries ontdekt dat Dascha, vlak voordat ze de Hilversumse discotheek verliet, ruzie had met een vriendin. Er werd aan beide kanten een klap uitgedeeld. "Vervolgens is zij dus weggegaan zonder jas", vertelt hij.

Januari 2016

Spelende kinderen vinden in de buurt van Zeshoven de telefoon van Dascha. Het toestel is nat en gehavend en wordt naar het NFI gestuurd. Daar krijgen ze het apparaat aan de praat, maar worden er geen bijzonderheden op gevonden.

April 2016

Vader René geeft aan dat hij het verlies van Dascha geen plek kan geven. Het ontbreken van enkele belangrijke antwoorden rond de dood van zijn dochter zorgen voor veel onrust."Er is een wond die normaal gesproken geneest, dan heb je een litteken. Met zo'n litteken kan je verder, maar op deze manier geneest de wond niet."

Juni 2016

Er wordt een eigen onderzoeksteam opgezet: TDO (Team Dascha Onderzoek). Zij ontdekken dat de politie steken heeft laten vallen in de nasleep van Dascha's overlijden. De politie Midden-Nederland erkent dat, en biedt haar excuses aan. De fouten zijn volgens de woordvoerder echter niet dermate groot geweest dat de conclusie van het onderzoek verandert.

November 2016

De nabestaanden van Dascha eisen dat het Openbaar Ministerie het dossier in de zaak aan hen overhandigt. Advocaat Sébas Diekstra heeft namens de nabestaanden een officieel verzoek hiertoe ingediend bij het OM. Dat verzoek wordt echter geweigerd. In het dossier staan veel persoonsgegevens die volgens het OM niet openbaar gemaakt mogen worden.

Heden

René start een petitie om de camerabeelden en het dossier in handen te krijgen. Het zou hem helpen om opheldering te krijgen over wat er precies die bewuste nacht met zijn dochter is gebeurd. Daarnaast besluit hij zich net zo lang op te houden in het politiebureau in Hilversum, totdat het OM hem de beelden overhandigt.

Op de tweede dag van de protestactie van René Graafsma op het politiebureau van Hilversum laat het Openbaar Ministerie (OM) weten hem niet tegemoet te kunnen komen. Wel mocht en mag de familie de beelden bekijken ten behoeve van rouwverwerking. Graafsma laat weten niet op te geven en net zolang te blijven tot zijn doel is bereikt.