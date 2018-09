Doel René Graafsma bereikt: onderzoeksteam mag beelden laatste uren Dascha inzien

HILVERSUM - Het Team Dascha Onderzoek (TDO) mag de beveiligingsbeelden van de laatste uren van de omgekomen Dascha (16) inzien. Dat laat vader René Graafsma zojuist weten aan NH Radio. Het Openbaar Ministerie bevestigt dit nieuws.

Met de overeenstemming komt er een einde aan een langlopend conflict tussen het OM en de nabestaanden van Dascha. Graafsma, die sinds dinsdag bivakkeerde op het politiebureau van Hilversum om de camerabeelden in handen te krijgen, heeft vannacht weer in zijn eigen bed geslapen. "Het doel is bereikt, en we zijn ontzettend blij!", vertelt hij.

Puzzelstukjes

Gisteravond hebben Graafsma, TDO en het OM tot laat onderhandeld. "Het Openbaar Ministerie heeft er alles aan gedaan om binnen het kader van de wettelijke mogelijkheden en privacywetgeving dit te bereiken. Dit zijn de puzzelstukjes waar we behoefte aan hebben. Geweldig om mee verder te kunnen."

Na de dood van zijn dochter in november 2015 zit René Graafsma nog met veel vragen. Dascha werd geraakt door een trein na een avond stappen in Hilversum. Haar vader twijfelt aan de conclusie van het OM dat het om zelfmoord zou gaan en startte eigenhandig een onderzoeksteam (TDO) om meer inzicht te krijgen in de laatste uren van het leven van zijn dochter.

'Afschuwelijke dingen'

Het OM weigerde de laatste jaren om dat dossier en de camerabeelden van het onderzoek te delen met TDO. Volgens Graafsma werd dat "juridisch verpakt onder rouwverwerking en privacywetgeving, en daar moet je het mee doen." Maar daar is nu dus verandering in gekomen.

Graafsma en zijn team mogen de beelden niet mee naar huis nemen, maar bekijken op het politiebureau in Hilversum. Daar is begrip voor. "We mogen ze inzien, daar gaat het om. Als de waarheid betekent dat ik afschuwelijke dingen te zien krijg, dan is dat maar zo."

Een geplande protest-optocht, die aanstaande zondag gehouden zou worden, is afgelast in het kader van de politieacties.