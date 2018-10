Lichaam dode vrouw (42) Naarden lag zeker week in water

MUIDEN - Een getuige heeft het pakket waarin het lichaam van de Naardense Edita (42) was gewikkeld een week eerder al zien drijven in de Muidertrekvaart. Ze is op 20 september gevonden, maar lag zeker al vanaf 13 september in het water.

Dat meldde de politie gisteren in Opsporing Verzocht. Eerder was al bekendgemaakt dat de geboren Litouwse in een opblaasbaar zwembad was gewikkeld.

Lees ook: Gevonden dode vrouw (42) Muidertrekvaart was verstopt in opblaasbaar zwembad

"Inmiddels weten we dat Edita op 10 september nog leefde en op 13 september dus niet meer. Daarom focussen we ons nu op de dagen tussen 10 en 13 september. Daarin moet iets met Edita gebeurd zijn. Uiteraard horen we met spoed of iemand toen iets heeft gezien of gehoord dat met haar dood te maken kan hebben", aldus de politiewoordvoerder.

Lees ook: Negen tips over gevonden dode vrouw (42) Muiden

Daarnaast deelt de politie een opvallend detail over het zwembad. "Er zat tape aan de binnenkant van het zwembad, misschien wel om een lek te repareren. We hopen dat mensen het zwembad herkennen door deze tape. Ook als iemand het zwembad heeft weggegooid of bij het grof vuil heeft gezet, dan horen we dat natuurlijk graag", besluit de woordvoerder.