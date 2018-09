Gevonden dode vrouw (42) Muidertrekvaart was verstopt in opblaasbaar zwembad

MUIDEN - De politie heeft de identiteit vrijgegeven van de vrouw die donderdag dood in de Muidertrekvaart werd gevonden. Het gaat om de 42-jarige Edita Moliené uit Naarden. Haar lichaam was in een opblaasbaar zwembad gewikkeld.

Dat meldde de politie gisteren in Opsporing Verzocht. Eerder was al bekendgemaakt dat de geboren Litouwse door een misdrijf om het leven was gekomen.

Getuigen meldden donderdagmiddag rond 16.15 uur bij de politie dat ze ter hoogte van winkelcentrum Maxis in Muiden een verdacht plastic pakket in de Muidertrekvaart zagen drijven. Nadat het pakket van anderhalve bij anderhalve meter uit het water was gevist, bleek het om een opblaasbaar zwembad te gaan waarin het lichaam van Moliené was gewikkeld.

Geen aanknopingspunten

De politie gaat dus uit van een misdrijf, al tast ze nog in het duister over de daders en hun motief. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die Edita hebben gekend, om zo een beeld te vormen van haar leven.

Edita verhuisde negen jaar geleden naar Nederland, woonde in Naarden, maar was ook regelmatig in Hilversum en Bussum in te vinden. In die laatste plaats werd ze op zondag 9 september voor het laatst gezien. Ook mensen die het opblaasbare pakket hebben zien drijven, of wellicht gezien hebben dat het pakket in het water werd gegooid, wordt gevraagd contact op te nemen met de recherche.

Dumpplaats vaststellen

De politie benadrukt dat haar lichaam niet per se hoeft te zijn gedumpt op de vindplaats, bij winkelcentrum Maxis, maar dat het pakket ook door de stroming kan zijn meegevoerd. Om de dumpplaats te achterhalen, komt de politie graag in contact met mensen die het pakket ergens hebben zien drijven.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het gebruikte zwembad een exemplaar van het merk Bestway Free Pool is, en een diameter van drie meter heeft. Het zwembad kan door de daders zijn gekocht, maar de politie houdt er ook rekening mee dat het is gestolen. Ook wie zo'n zwembad had, maar het sinds kort om onverklaarbare wijze mist, wordt daarom gevraagd die informatie te delen met de politie.

Bureau NH

Behalve in Opsporing Verzocht wordt ook in de aflevering van Bureau NH aandacht aan de zaak besteedt. Bureau NH wordt vanmiddag om 17.10 uur uitgezonden, en vanavond om 19.10 uur en 21.10 uur herhaald.