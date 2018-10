Misdaadjournalist: "Teken van de tijd dat burgemeesters bedreigd worden"

HAARLEM - Het is een 'teken van de tijd' dat burgemeesters of gemeenteambtenaren bedreigd worden, zoals de afgelopen weken gebeurt bij de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. Dat stelt misdaadjournalist Vico Olling van de Panorama tegenover NH Nieuws.

Volgens Olling komen de bedreigingen steeds vaker voor, omdat het takenpakket van burgemeesters zwaarder is geworden. "Zoals het sluiten van coffeeshops en wietpanden. Sommige mensen zijn daar niet blij mee. De laatste tijd sluiten burgemeesters dat soort panden meer en dan komen die mensen die daar niet blij mee zijn, verhaal halen."

Hij ziet het als een groot probleem dat er steeds meer bewaking nodig is. "Maar de oplossing is niet om die panden niet meer te sluiten, want dan zou je zwichten voor de druk. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de politie weer wat meer optrekt met de burgemeester", redeneert hij.

Olling hoopt dat Wienen zijn werk zo goed mogelijk kan blijven doen. "Want als je het gevoel hebt dat je dat niet meer kan doen, dan moet je ermee ophouden."