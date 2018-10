Haarlemse burgemeesters en doodsbedreigingen: een overzicht

HAARLEM - Hij is niet de eerste burgemeester die bedreigd wordt en ook niet de eerste Haarlemse burgervader die met intimidatie te maken krijgt. Toch komt het niet vaak voor dat het stadhuis van Haarlem wordt bewaakt door zwaarbewapende agenten, die in dit geval de veiligheid van Jos Wienen moeten garanderen.

Een kleine drie weken geleden werd bekend dat Wienens woning aan de Bakenessergracht werd bewaakt. Behalve met een beveiligingscamera wordt zijn woning sindsdien in de gaten gehouden door agenten, die in een politiebusje voor zijn deur de wacht houden. Over de aard van de bedreigingen konden politie en OM - net als nu - geen mededelingen doen.

Omdat hij twee dagen later zou meedoen aan de Swim to Fight Cancer, is besloten om hem ook daar te beveiligen. Toen hij op 19 september door de Haarlemse grachten zwom om geld op te halen voor onderzoek naar kanker, werd hij daarom geflankeerd door een agent.

Haarlemse burgers en politici reageerden geschokt op het nieuws omtrent de bedreigingen, al bleef Wienen er zelf redelijk nuchter onder."Je hebt constant mensen die voor je veiligheid zorgen en dat geeft ook wel een veilig gevoel", zei hij tegen NH Nieuws.

Katwijk

Het is niet de eerste keer dat de CDA'er te maken krijgt met bedreigingen. In 2015, toen hij nog burgemeester van vissersdorp Katwijk was, werd hij door een Leidse drugsdealer met de dood bedreigd. Omdat de verdachte al eerder geweldsmisdrijven had gepleegd, vreesde Wienen volgens de rechtbank terecht dat de man de daad bij het woord zou voegen.

De man werd uiteindelijk veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, schreef Omroep West destijds. Hij werd ook veroordeeld voor dealen van soft- en harddrugs en het onttrekken van een meisje aan het ouderlijk gezag.

Bernt Schneiders

Uit welke hoek de bedreigingen ditmaal komen, blijft vooralsnog giswerk. Duidelijk is wel dat Wienen criminelen geen vrij spel wil geven. Zo trok hij afgelopen zomer de stekker uit een illegaal casino. "Dat zou kunnen zijn waarvoor hij bedreigd wordt", zegt verslaggever Dimitri Walbeek. Twee jaar geleden liet Wienen een clubhuis van motorclub Hells Angels sluiten, wat mogelijk kwaad bloed heeft gezet.

Wienens voorganger Bernt Schneiders werd ook herhaaldelijk bedreigd. Een man die een vergunning voor een ligplaats voor zijn hostelboot was geweigerd, dreigde Schneiders iets aan te doen. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van 13 dagen en een werkstraf van 30 uur.

Jaren later ging ook Schneiders auto in vlammen op, waarna snel werd verondersteld dat dat het werk zou zijn van motorbende Hells Angels. Hoewel voorzitter Lysander de R. eerder al had gedreigd 'de burgemeester te laten zien wat terreur is', bleek er onvoldoende bewijs dat hij daadwerkelijk opdracht had gegeven om de auto van de burgemeester in de brand te steken.