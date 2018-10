Dekamarkt Wormerveer langer dicht na instorten parkeergarage

WORMERVEER - Het is nog niet duidelijk wanneer de Dekamarkt onder de gedeeltelijk ingestorte parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer weer opengaat. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de winkel de deuren morgen weer zou openen, maar dat komt te vroeg.

Dat blijkt uit de openingstijden op de website van de supermarkt. Deze en volgende week blijft de winkel nog gesloten. Mogelijk duurt het zelfs nog langer, meldt Wormer Michel Schermer op Facebook na een gesprek met de bedrijfsleider.

Twee weken geleden stortte een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage in. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade is groot. Pas nadat de brandweer de garage had gestut, mochten automobilisten hun auto uit het pand halen.

Bekijk hieronder beelden van de ingestorte garage:



Behalve de parkeergarage zelf, raakte ook de supermarkt eronder beschadigd. Die schade wordt momenteel hersteld, zo wordt klanten via een A4'tje op de winkeldeuren meegedeeld. "Wegens herstelwerkzaamheden aan de parkeergarage zijn wij gesloten." Klanten worden doorverwezen naar het filiaal aan de Molenwerf in Koog aan de Zaan.

Wie over een paar weken weer boodschappen kan doen bij de supermarkt, zal voorlopig wel een andere parkeerplaats moeten zoeken: herstel van de parkeergarage duurt nog veel langer.