Misha Salden: "Niet verbaasd, wel teleurgesteld"

VOLENDAM - Op zijn 45e verjaardag zat hij voor het laatst als hoofdtrainer op de bank bij FC Volendam. Het gelijkspel bij Helmond Sport (2-2) kostte Misha Salden zijn kop. Door de tegenvallende resultaten gaat de eerstedivisionist op zoek naar een andere coach. "Nee, ik ben niet verbaasd. Wel teleurgesteld", zegt de Zaankanter die bezig was aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer.

"Als we twaalf punten zouden hebben, ben je verbaasd. Wij hebben drie punten en dan weet je hoe het gaat in de voetballerij. De resultaten moeten beter en dat is mij helaas niet gelukt."

'Nèt niet'

In zeven duels wist FC Volendam niet te winnen. Drie keer was er een gelijkspel, vier keer een nederlaag met de voorlaatste plek op de ranglijst als resultaat. Salden: "Vorig jaar zijn we ook slecht gestart en hadden we na elf wedstrijden één punt. Toen hebben we het weten om te draaien. Dit seizoen zijn we er een aantal keren dichtbij geweest, maar het was steeds nèt niet."

Lees ook: Henk Kras: "Op gegeven moment houdt het op"

'Tijd'

Zaterdagochtend stond hij voor de laatste keer met zijn spelers op het trainingsveld. Salden is ervan overtuigd dat het dit seizoen echt nog wel beter zal gaan. "We hebben tijd nodig." Hij wijst daarbij op de langdurige blessures bij Joey Veerman, Erik Schouten en Gijs Smal. Verder zijn de aankopen Cas Peters en Boy Deul nog niet volledig inzetbaar.

Of Salden, sinds 2013 in het visserdorp werkzaam, doorgaat als technisch manager kan hij nog niet zeggen. "Daar ga ik eerst rustig over nadenken. Ik neem in elk geval bij de club niemand iets kwalijk."

Lees ook: FC Volendam en Misha Salden uit elkaar