Henk Kras: "Op gegeven moment houdt het op"

VOLENDAM - Misha Salden is niet langer hoofdtrainer van FC Volendam. De tegenvallende resultaten in de Keuken Kampioen Divisie hebben hem de kop gekost. De FC staat voorlaatste. "Op een gegeven moment houdt het gewoon op", aldus voorzitter Henk Kras.

"We hebben op 6 april voor het laatst gewonnen", legt Kras uit. "We weten waar we voor gekozen hebben. Natuurlijk is het moeilijk met een jeugdig team, maar een ploeg als Helmond Sport daar moeten wij overheen lopen. Dit kunnen we, ook naar onze supporters, sponsoren en Raad van Commissarissen, niet langer dragen."

Kras benadrukt dat de spelersgroep geen invloed op het besluit heeft gehad, anders dan hun spel. "Ik heb ze gezegd dat ze mede-verantwoordelijk zijn doordat zij als groep zulke fouten in het veld maken." Volgens de voorzitter zijn er geen signalen van spelers gekomen dat zij geen vertrouwen in hun trainer zouden hebben.

Technisch manager

Wat Kras betreft kan Salden aanblijven als technisch manager van de club. "Als manager voetbalzaken heeft Misha uitstekend gefunctioneerd. We willen hem graag voor die functie behouden voor de club. Daar hebben we hem een paar dagen bedenktijd voor gegeven."

Assistent-trainer Johan Steur neemt voorlopig de honneurs waar. Kras verwacht dat er bij de thuiswedstrijd van komende vrijdag tegen RKC Waalwijk een nieuwe hoofdtrainer op de bank zit.

