FC Volendam en Misha Salden uit elkaar

VOLENDAM - FC Volendam neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Misha Salden. Dat meldt de club zaterdagochtend via de officiële kanalen.

De Noord-Hollanders kennen een zeer stroeve seizoenstart met drie punten uit zeven duels. Daarmee nemen zij op dit moment de negentiende plaats in op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. Vrijdagavond werd er met 2-2 gelijkgespeeld tegen Helmond Sport, dat op de achttiende plaats staat.

"Het bestuur van FC Volendam heeft per direct Misha Salden van zijn taak als hoofdtrainer ontheven", schrijft de club op haar website. "De teleurstellende resultaten in de Keuken Kampioen Divisie bieden geen perspectief in de nabije toekomst."

Vorig seizoen eindigde de ploeg op de veertiende plaats in de competitie. Voorzitter Henk Kras wil tegenover NH Sport vooralsnog niet reageren op het ontslag.