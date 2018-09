Sanae verruilt yogamat voor surfplank in YouTube-serie: "Zeker vijf keer vanaf gevallen"

AMSTERDAM - In de YouTube-serie 'Sanae Zoekt' maakt programmamaakster Sanae Orchi (28) een innerlijke reis op zoek naar zichzelf. In deze aflevering maakt ze kennis met surfyoga, een uitdagende vorm van yoga waarvoor je geen matje, maar een plank nodig hebt. "Een supergoede oefening om aan je balans te werken."

"De surfplank is gemaakt van kurk", legt instructrice Zoë Hofstetter uit. "De onderkant is rond, dus zodra je erop stapt, ben je uit balans. Dat is het idee. Het is yoga op een niet zo'n stevige grond, waarop je de hele tijd wordt uitgedaagd."

Lees ook: Sanae is intiem onder water voor YouTube-serie: "Niet iedereen kent dit gevoel"

Valsspelen is geen optie. "Op de mat kun je heel makkelijk cheaten", zegt Hofstetter, "maar omdat de plank beweegt, val je eraf als je spieren niet goed aanspant."

Lees ook: Sanae Orchi tript op ayahuasca in nieuwe YouTube-serie

Dat je op een instabiele plank andere spieren gebruikt dan op een mat, weet Sanae inmiddels als geen ander. "Op een gegeven moment voelde ik m'n buik trillen." Of ze haar balans makkelijk kon vinden? "Ik ben er zeker vijf keer vanaf gevallen."

Bekijk hieronder de vierde aflevering van 'Sanae Zoekt':