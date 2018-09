Deel dit artikel:













Sanae is intiem onder water voor YouTube-serie: "Niet iedereen kent dit gevoel" Foto: NH Nieuws

AMSTELVEEN - In de YouTube-serie 'Sanae Zoekt' maakt programmamaakster Sanae Orchi (28) een innerlijke reis op zoek naar zichzelf. In deze aflevering probeert ze een 'diepere laag van ontspanning' uit. Ze laat zich masseren en wordt intiem.. onder water! "Ik voelde me net een baby'tje!"

Sanae, bekend als presentatrice van onder andere NH Nieuws, AT5 en Powned, doet in de vlogserie één op één watersessie. De geefster van de cursus, Marlies de Kort, omschrijft: "Niet iedereen kent dit gevoel." Lees ook: Sanae Orchi tript op ayahuasca in nieuwe YouTube-serie Sanae: "Kan ik er wel vanuit gaan dat je me weer op tijd boven water haalt?" Check hier aflevering drie van 'Sanae Zoekt':