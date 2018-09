Deel dit artikel:













Sanae Orchi tript op ayahuasca in nieuwe YouTube-serie Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - In de nieuwe YouTube-serie 'Sanae Zoekt' maakt programmamaakster Sanae Orchi (28) een innerlijke reis op zoek naar zichzelf. De cursus mindfullness slaat ze voor deze gelegenheid even over en ze pakt het direct wat grondiger aan.

Sanae, bekend als presentatrice van onder andere NH Nieuws, AT5 en Powned, neemt in de vlogserie een ijsbad, volgt een watersessie en duikt in de wondere wereld van wateryoga en kundalini yoga. Trip thee

In de eerste aflevering waagt ze zich aan de 'trip thee' ayahuasca, een brouwsel van planten. Na het drinken van de thee begint een 'innerlijke reis naar meer zelfbewustzijn'. Klinkt het saai? Daar denk je na het zien van haar vlog wel anders over! "Ik zag allemaal beelden, ervaringen en dacht ik woooowww…..Dingen zitten soms echt diep en je weet gewoon niet dat het er zit." Bekijk de eerste aflevering hieronder: Meer zien? Op ons YouTubekanaal vind je nu al alle afleveringen!