Onno Hoes: 'Landelijk nummer verward gedrag mogelijk volgend jaar in de lucht'

NOORD-HOLLAND - Het landelijk meldpunt voor mensen die zich zorgen maken over iemand die zich verward gedraagt, zou in de loop van volgend jaar operationeel kunnen zijn.

Dat zegt Onno Hoes, voorzitter van het onlangs opgeheven Schakelteam Personen met verward gedrag en interim-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, tegen NH Nieuws. "We waren blij verrast met de toezegging van staatssecretaris Blokhuis dat hij hier nu eindelijk werk van gaat maken."



Hoes legt uit dat alarmnummer 112 momenteel eigenlijk onnodig vaak gebeld voor verward gedrag, maar dat vaak gebeurd uit onbekendheid met de alternatieve routes. "Als je zorgen over iemand maakt, wil je misschien geen 112 bellen, maar de huisarts, de GGD of de gemeente, maar heb je misschien geen idee welk nummer je wilt bellen. Als we één nummer voor heel Nederland hebben, wordt dat nummer doorgeschakeld naar jouw regio en dan krijg je advies op maat wat je in deze situatie moet doen."

Uiteenlopende problemen

Het landelijk nummer stond al een tijd op het verlanglijstje van de adviesgroep, die gemeenten sinds 2016 aanspoort de zorg voor personen met verward gedrag volgens door hen opgestelde richtlijnen in te richten. Omdat mensen die verward gedrag vertonen vaak uiteenlopende problemen hebben, ligt de nadruk daarbij op de verbinding met partners in de zorg- en veiligheidsketen, zoals de GGD, de politie en het OM.

Volgens Hoes kunnen uiteenlopende groepen gebruik maken van het nummer. "Het kan zijn voor iemand die iemand ziet in z'n omgeving of op z'n werk. Het kan ook voor iemand zelf zijn die er niet uitkomt, maar niet de tegenwoordigheid van geest heeft om de huisarts te bellen, Maar het kan ook een professional zijn die denkt: dit is zo ingewikkeld, wat moet ik nu verder doen? Dan is het fijn als je een advies- en meldnummer hebt waar je terechtkunt."

Het was de bedoeling dat alle gemeenten hun zorg voor mensen die zich verward gedragen per 1 oktober aanstaande op orde hebben, maar uit de gemeentelijke monitor blijkt dat het nog niet overal goed is geregeld. Zo lieten Hollands Kroon, Wormerland en Oostzaan weten dat zij nog niet beschikken over een 'goed werkende aanpak'.