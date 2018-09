Deze gemeenten hebben de zorg voor mensen met verward gedrag nog lang niet op de rit

NOORD-HOLLAND - Met nog vier dagen te gaan tot de streefdatum zijn er drie Noord-Hollandse gemeenten die flink achterlopen in de organisatie van zorg voor mensen die verward gedrag vertonen. Hollands Kroon, Wormerland en Oostzaan geven aan dat hun aanpak nog flink te wensen overlaat.

Dat blijkt uit de Gemeentelijke monitor personen met verward gedrag, opgesteld door het gelijknamige Schakelteam. Omdat personen met verward gedrag vaak uiteenlopende problemen hebben, stimuleert de het team gemeenten bij de zorg voor de deze groep de verbinding te zoeken met partners in de zorg- en veiligheidsketen, zoals de GGZ, politie en Openbaar Ministerie. Het was de bedoeling dat de gemeenten hun zorg per 1 oktober op orde zouden hebben.

Veruit de meeste gemeenten - ruim driekwart - geven te kennen dat de zorg voor verwarde personen nog niet voldoet aan de criteria zoals die door het schakelteam zijn opgesteld, maar dat ze wel op de goede weg zijn. Dat geldt niet voor Hollands Kroon, Wormerland en Oostzaan, die nog geen 'goed werkende aanpak' hebben, zoals door de schakelgroep voorgeschreven.

'Helemaal niet op orde'

Ondanks hun achterstand zijn de drie eerdergenoemde Noord-Hollandse gemeenten niet de slechtste jongetjes van de klas. Zo hebben het Utrechtse Lopik, het Zuid-Hollandse Leerdam en het Noord-Brabantse Veldhoven laten weten dat de zorg voor personen met verward gedrag nog 'helemaal niet' op orde is.

Overigens toont het schakelteam begrip voor gemeenten die achterlopen. "Het schakelteam realiseert zich dat gemeenten niet alleen tijd nodig hebben om verdergaande stappen te zetten, maar dat zij ook moeite hebben om sommige zaken op de rit te krijgen."

Ondersteuning

"Bijvoorbeeld het in beeld krijgen van zorgmijders, het structureel zelf financieren van projecten, de beschikbaarheid van passende (beveiligde) zorg, wetgeving rond het mogen delen van informatie en de beschikbaarheid van een passend woonaanbod. Het Schakelteam vindt dat gemeenten hierin nog ondersteund moeten worden."

Gemeenten die de adviezen van de schakelgroep inmiddels volledig hebben omarmd, zijn er ook. Texel, Den Helder, Alkmaar, Diemen en Haarlemmermeer hebben volgens de monitor per streefdatum 1 oktober hun zorg op orde is. Toeval of niet: de voorzitter van het Schakelteam, Onno Hoes, is ook interim-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.

Begin deze maand riep Hoes Nederlanders op 'om niet met een grote boog om verwarde mensen heen te lopen, maar juist het gesprek met hen aan te gaan. ''Het herstel start pas als je een arm om iemand heen slaat en recht in de ogen kijkt om te vragen of je ergens mee kan helpen."

Bovendien heeft staatssecretaris Blokhuis toegezegd dat er een landelijk telefoonnummer komt voor mensen die zich zorgen maken over mensen die verward gedrag vertonen, zo maakte het Schakelteam vandaag bekend. Dat nummer wordt gekoppeld aan regionale meldpunten, waardoor snel de juiste zorg- en hulpverleners kunnen worden gemobiliseerd.