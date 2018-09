Michel Butter kent geen angst voor wind en regen

CASTRICUM - Voor het publiek en de organisatie van de Dam tot Damloop is het minder leuk, maar een winderige en natte Dam tot Damloop ziet marathonloper Michel Butter morgen wel zitten. Hij houdt wel een wedstrijd onder moeilijke omstandigheden.

Vrijdagochtend werkte hij ondanks de stevige wind nog een training af. "Ik ging van links naar rechts. Zoals het er nu naar uitziet, gaat de wind zondag wel een rol spelen. Ook de regen kon wel eens belangrijk worden. Dat maakt het tactisch mooier dan dat het tien graden met een zonnetje en windstil is."

Lees ook: Oegandese atleten gaan voor goud in Zaandam

Het is voor Butter (32) de elfde keer dat hij als wedstrijdloper aan de start staat. "Het is voor mij een thuiswedstrijd. Als klein jongentje van acht ging ik al naar de mini-Damloop."

Lees ook: Lucas Nieuweboer zit Michel Butter op de hielen

NK marathon

Vaak gebruikte Butter de Damloop als training voor een groter doel. in Andere jaren werkte hij voor de start de route nog wel eens in omgekeerde richting af of liep hij eerst nog 25 kilometer door Amsterdam ter voorbereiding op de marathon. Nu doet hij dat niet, al is de Amsterdam Marathon over vier weken wél zijn doel. "Het Nederlands kampioenschap daar is voor mij de reden om in Amsterdam te starten."

Om 10.25 uur begint Butter met het mannen topveld aan de race over 16,1 kilometer. De start is aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam en de finishstreep ligt in de Peperstraat in Zaandam. NH en AT5 zenden de wedstrijd live uit.