Oegandese atleten gaan voor goud in Zaandam

ZAANDAM - De omstandigheden zijn lastig, maar daar laten de Oegandese topatleten zich niet door van de wijs brengen. Mercyline Chelengat wil net al vorig jaar de Dam tot Damloop op haar naam schrijven. Haar landgenoot Joshua Cheptegei greep in 2016 naast het goud en werd tweede achter Edwin Kiptoo.

"In 2016 was ik nog moe van de Olympische Spelen", blikt Cheptegei terug op zijn debuut in de Damloop. "Dit jaar ben ik minder uitgeput." Zijn landgenote Chelangat neemt met niets minder genoegen dan de overwinning. "Maar het zal wel lastig worden, want iedereen zal van mij willen winnen."

Voor Cheptegei is de Damloop zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn twee gouden medailles die hij won bij de Common Wealth Games. Door een blessure kwam hij daarna niet meer in actie. Ook Chelangat kende geen vlekkeloze voorbereiding. Zij is de afgelopen tijd ziek geweest. "Maar ik heb er vertrouwen in dat ik ga winnen."

Om 10.19 uur klinkt zondag het startschot bij de vrouwen. De Mannen vertrekken ruim zes minuten later voor hun 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. Je kunt de wedstrijd van de toppers tot en met de recreanten de hele dag live volgen bij NH en AT5.