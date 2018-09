Lucas Nieuweboer zit Michel Butter op de hielen

AMSTERDAM - In de hardloopwereld kennen ze hem inmiddels wel, maar voor het grote publiek is Lucas Nieuweboer nog de grote onbekende. De Heemstedenaar sluipt langzaam maar zeker naar de top van de vaderlandse atletiek. Zondag hoopt hij bij de Dam tot Damloop opnieuw zijn persoonlijk record op de tien Engelse mijl te verbreken

De bijna 24-jarige atleet staat voor de derde keer aan de start bij de Damloop. In 2016 noteerde hij een tijd van 51.00 (26e). Vorig jaar kwam hij in 50.40 (21e) over de finish. Twee weken geleden scherpte hij zijn PR tijdens de Tilburg Ten Miles aan tot 50.30 (15e). Zondag mikt Nieuweboer op een eindtijd van om en nabij de 50 minuten.

Strijdvaardig

Op de marathonlopers Michel Butter en Edwin de Vries gaf Nieuweboer in Tilburg minder dan een halve minuut toe. Begin dit jaar was hij bij de halve marathon van Egmond, na Abdi Nageeye, Michel Butter en Ronald Schröer de vierde Nederlander. "Ik ga elke jaar iets harder en kom dichterbij. Ik ga meedoen in de strijd om de plekken. Er komt een dag en dan pak ik ze", zegt de atleet van KAV Holland strijdvaardig.

NH Sport en AT5 zenden de Dam tot Damloop zondag rechtstreeks op tv uit. De uitzending begint om 10.00 uur. Uiteraard kun je het evenement ook op Facebook, de website en de app volgen.