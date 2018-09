Geen slachtoffers gevonden onder puin ingestorte parkeergarage Wormerveer

WORMERVEER - De politie heeft geen slachtoffers gevonden in de ingestorte parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer. Dit meldt de Veiligheidsregio.

De politie zocht de afgelopen uren met met speurhonden, maar vond niemand. Er is een oppervlakte van 360 vierkante meter ingestort.

De parkeergarage zit boven de DekaMarkt. De supermarktketen laat aan NH Nieuws weten voorlopig dicht te blijven. Of er schade is aan de winkel is nog niet bekend.