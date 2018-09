Deel dit artikel:













LIVE: Deel parkeergarage ingestort bij DekaMarkt in Wormerveer Foto: Twitter @Gerben80 Foto: Miranda Goezinne Foto: Inter Visual Studio / Annabel Boriglione Foto: Ìnter Visual Studio

WORMERVEER - Bij de parkeergarage boven de DekaMarkt aan Plein 13 in Wormerveer is een deel van de parkeergarage ingestort. Volgens de brandweer is een deel van de tweede verdieping naar beneden gekomen. Hulpdiensten zijn in het puin op zoek naar eventuele slachtoffers.

Bekijk hieronder de livestream bij de parkeergarage in Wormerveer. Volgens de brandweer is een deel van de tweede verdieping naar beneden gekomen. Die ligt nu op de eerste verdieping. "De hulpverlening is op dit moment opgestart, maar het is nog erg gevaarlijk vanwege instortingsgevaar", aldus de voorlichter. Alle mensen die in het pand aanwezig waren, zijn geëvacueerd. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Een team van de brandweer is op dit moment in de parkeergarage op zoek naar eventuele slachtoffers. Stressklachten

De brandweer meldt dat er nog niemand in de parkeergarage is gevonden. Er zijn wel twee omstanders behandeld vanwege stressklachten. Lees ook: Stel ontkomt nét aan instorting supermarkt Wormerveer: "Hoop geschreeuw dat we moesten stoppen" 'Hoop gedonder en stof'

Een stel uit Wormer werd net op tijd gewaarschuwd door omstanders. "Omstanders zwaaiden met hun armen en schreeuwden dat we moesten stoppen." Een andere getuigen meldt dat er een hoop gedonder te horen was. "Dat gedonder hield een paar seconden aan en ineens kwam er een stofwolk voorbij mijn showroom. Ik ben meteen naar buiten gerend. Ik zag een hoop hulpdiensten. Hopelijk zijn er geen slachtoffers gevallen."