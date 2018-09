Blije Vejinovic na z'n rentree: "Geen angsten en ontweek niet de duels"

ALKMAAR - Na bijna een jaar speelde Marko Vejinovic weer zijn eerste wedstrijdminuten. De middenvelder raakte vorig jaar oktober ernstig geblesseerd aan zijn kruisbanden, maar in de besloten oefenwedstrijd tegen FC Utrecht deed hij een helft mee. "Geweldig en mijn knie voelde ook goed."

"Ik ben echt blij hoe het is gegaan. Ik had geen angsten en ontweek niet de duels. Ik ben echt tevreden." Waren de blije woorden van Marko Vejinovic voor de camera van NH. De middenvelder was nog dichtbij een doelpunt. Halverwege de eerste helft raakte hij vanuit een vrije trap de lat. "Ik ben blij dat de knie zich hield en doelpunt komt vanzelf wel."

"Snel mogelijk in het eerste"

Vejinovic trainde de laatste weken al volledig mee met de groep. Hij kan en mag alles weer, het enige wat ontbreekt is wedstrijdritme. Mede daarom organiseerde AZ een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. Binnenkort speelt AZ weer een oefenwedstrijd volgens Vejinovic. Zo hoopt hij stapsgewijs snel zijn rentree in de competitie of beker te maken. "Ik hoop de volgende wedstrijd weer langer te spelen. En dan zo snel mogelijk meedoen met het eerste."

Myron Boadu

Verder vertelde de middenvelder maandagmiddag over zijn verdriet wat betreft de blessure van Myron Boadu. De jonge spits liep afgelopen weekend een ernstige enkelkwetsuur op tegen Feyenoord. "Daar word je emotioneel van. Zo zonde voor die jongen. Hij was er al zo lang uit en dan tot nu toe zo goed gedaan. Groot verlies voor AZ en voor hem."

AZ verloor de oefenwedstrijd met 3-2 van de Domstedelingen. Dick Advocaat zag zijn ploeg winnen achter de reclameborden. De nieuwe Utrechtse coach zat nog niet in de dug-out. Bij de Alkmaarders scoorden Mats Seuntjens en Ferdy Druijf.

Bekijk de video voor het volledige gesprek met Vejinovic.