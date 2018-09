Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vejinovic verliest met AZ van FC Utrecht in oefenwedstrijd Foto: NH Sport Foto: NH Sport

WIJDEWORMER - Marko Vejinovic heeft vanmiddag zijn eerste minuten gemaakt na een lange revalidatieperiode. Dat gebeurde in een oefenwedstrijd van AZ tegen FC Utrecht. Het duel op de Kalverhoek in Wijdewormer eindigde in 2-3. De doelpunten van AZ werden gemaakt door Mats Seuntjens en Ferdy Druijff. Voor Utrecht scoorde Cyriel Dessers (2x) en Nick Venema.

Het was de comeback van de middenvelder na een lange revalidatie vanwege een gescheurde kruisband. Die blessure liep hij vorig jaar in het begin van het seizoen op in de wedstrijd tegen zijn oude club Feyenoord. Ook Adam Maher, die kortgeleden een contract kreeg bij AZ, speelde een uur mee. Het doel werd voor de eerste keer verdedigd door Piet Velthuizen. Verder speelde beide ploegen met veel jeugdspelers. Langs de kant keken Dick Advocaat en Zeljko Petrovic toe hoe FC Utrecht het er vanaf bracht. De nieuw aangetrokken trainers zaten nog niet op de bank om de ploeg te coachen.