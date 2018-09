Van den Brom: 'Boadu heeft enkel gebroken en is er lang uit'

ALKMAAR - AZ moet het lange tijd stellen zonder Myron Boadu. De zeventienjarige spits liep zondag tegen Feyenoord (1-1) een zware enkelblessure op. "Boadu heeft zijn enkel gebroken en is er lange tijd uit", zei trainer John van den Brom tegen NH Sport.

Het grote talent uit de opleiding van AZ was dit seizoen de vaste spits in het elftal van Van den Brom. Boadu maakte in vijf wedstrijden drie doelpunten en leverde tegen Feyenoord de assist bij de openingstreffer van Albert Gudmundsson. Het ging na een half uur mis na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Eric Botteghin, die met een sliding de bal over de zijlijn werkte. De enkel van Boadu kwam daarbij echter vast te zitten onder het been van de glijdende Braziliaanse verdediger. Op tv-beelden is te zien hoe zijn enkel daardoor bijna volledig draait.

Van den Brom: "Ik dacht dat het zijn knie weer was, maar het was zijn enkel. Supporters zeiden ook dat hij het uitschreeuwde van de pijn."

De talentvolle Amsterdammer had eerder al een ernstige knieblessure waardoor hij een jaar uit de running was en lijkt nu dus opnieuw lang uit de running te zijn.