Amstelveen in actie voor afgebrande kerk: "Het minste wat je kan doen"

AMSTELVEEN - Twee dagen na de grote brand in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen is het verdriet nog altijd groot. Toch proberen de inwoners langzaam maar zeker naar de toekomst te kijken. Eén ding staat als een paal boven water: de kerk moet weer in ere worden hersteld. Om dat voor elkaar te krijgen steken verschillende Amstelveners de handen uit de mouwen.

Monique Venne staat van een afstandje te kijken naar de zwaar gehavende kerk. Als dochter van de voorzitter van Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus heeft ze de brand, die afgelopen zaterdag een groot gedeelte van het gebouw verwoestte, van dichtbij meegemaakt. "Op de avond zelf was ik er voor m'n vader, maar de volgende dag had ik zo'n raar gevoel", vertelt ze. "Het is onwerkelijk."

De Amstelveense heeft jarenlang in de buurt gewoond en kwam vaak in het monumentale pand:

Een grote restauratie van de kerk was in mei 2016 afgerond. Monique vindt de brand dan ook vreselijk voor alle vrijwilligers. "Zij hebben uren in de kerk gestoken om de boel op te knappen en er stond voor de toekomst ook nog zoveel gepland."

Mede daardoor heeft ze besloten om de handen uit de mouwen steken en een crowdfundingsactie te starten:

Het ingezamelde geld wordt aan de Stichting Vrienden van Bovenkerkse Urbanus geschonken. "Naar m'n vader dus", vertelt Monique. "Zij starten binnenkort zelf ook met een actie. Als die van hun begint, stop ik met mijn crowdfunding."

De Amstelveense is niet de enige die wat wil doen. Ook de 'buurvrouw' van de Sint Urbanuskerk, ondernemer Monica van de Ruit, zit niet stil. Zaterdag organiseert ze in haar kledingwinkel een euro-verkoop. "Alles op de stelling en aan de rekken mag dan weg voor 1 euro", vertelt ze. "De opbrengst gaat naar de wederopbouw. Dat is iets wat we voor het dorp kunnen doen."

Een eerder opgehaald bedrag wordt, als teken van steun, ook gedoneerd:

Ook veel andere inwoners zijn betrokken. Volgens Monica heeft dat te maken met de omvang van de 'historische ramp'. Veel mensen hebben het vuur met eigen ogen gezien, en dat maakt indruk:

Meterkast

Vandaag werd bekend dat de brand in de Sint-Urbanuskerk vermoedelijk is ontstaan in de meterkast. Dat heeft de melder aan de brandweer doorgegeven toen hij het alarmnummer belde.