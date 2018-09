Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Teun Koopmeiners: "Er had meer ingezeten" Foto: Pro Shots/Toin Damen

ALKMAAR - AZ speelde zondagmiddag gelijk tegen Feyenoord in de eerste topper van het seizoen in Alkmaar. Teun Koopmeiners, vanaf het begin spelend als centrale verdediger, was niet tevreden met slechts één punt. "Er had meer ingezeten. We hadden het gevoel dat als we hadden kunnen winnen dat dat nu was."

Dat gevoel overheerst met name door de sterke eerste helft van de Alkmaarders. "Ja dat was onze beste fase. Het is jammer dat je dan niet door kan drukken maar dat ligt natuurlijk ook aan de kwaliteit van de tegenstander. Ik denk dat we overall een prima wedstrijd hebben gespeeld." Lees ook: Sterker AZ vergeet Feyenoord pijn te doen AZ verrasste met het opstellen van Jonas Svensson als middenvelder. "Ik denk niet dat ze dat zo verwacht hadden. Feyenoord had het moeilijk met de rol van Svensson. Jonas heeft vroeger wel eens op het middenveld gestaan dus hij wist wat hij nu moest doen." Lees ook: Adam Maher: "Fijn om weer terug te zijn" Bekijk het volledige interview met verslaggever Edward Dekker door op het filmpje te klikken.