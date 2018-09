Sterker AZ vergeet Feyenoord pijn te doen

ALKMAAR - De wedstrijd om 'de beste van de rest' te worden tussen AZ en Feyenoord is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Albert Gudmundsson en Steven Berghuis zorgden voor de doelpunten. AZ kon dus opnieuw niet winnen van een club uit de traditionele top drie. Een domper was het uitvallen van het 17-jarige talent Myron Boadu, die na een helf uur spelen een ernstige enkelblessure opliep bij een sliding van Eric Botteghin.

AZ vloog uit de startblokken en overrompelde Feyenoord volledig in de beginfase van de wedstrijd. Dat leverde ook al een vroege voorsprong op voor de Alkmaarders. Bij een voorzet van Myron Boadu stapte Guus Til over de bal heen waarna Albert Gudmundsson zijn eerste goal als basisspeler kon laten aantekenen.

AZ kreeg nog een paar goede kansen, maar ook Feyenoord kreeg wat kansjes via Tony Vilhema en Jordy Clasie, hoewel die vooral voortkwamen uit fouten van AZ en niet omdat de Rotterdammers zelf zulke goede kansen creërden.

Ernstige blessure Boadu

Aan de andere kant reeg AZ de ene na de andere mooie aanval aaneen, waarbij Oussama Idrissi met een schot net over de kruising dicht bij de 2-0 was. Kort daarna lag het spel stil voor een ernstig ogende enkelblessure van het 17-jarige talent Myron Boadu. Dat gebeurde bij een sliding van Eric Botteghin. Boadu is net aan een uitstekend seizoen bezig nadat hij lang aan zijn rentree heeft gewerkt na een eerdere blessure.

Gelijkmaker Berghuis

Vijf minuten voor tijd was de verdediging van AZ even niet attent waardoor Steven Berghuis tegen de verhouding in de gelijkmaker kon scoren. Gudmundsson werd in de extra tijd nog naar de grond gewerkt, maar na het consulteren van de VAR wuifde Kuipers een eventuele strafschop weg, waardoor de ploegen met 1-1 gingen rusten.

Tikkie-takkie

Vijf minuten na de rust was AZ dicht bij de 2-1 na een mooie tikkie-takkie aanval, waarbij de inzet van Bjørn Johnson nog net werd gestopt door Jan-Arie van der Heijden. In die beginfase van de tweede helft, waarin AZ opnieuw de bovenliggende partij was, kregen ook Ricardo van Rhijn en Svensson open scoringskansen.

Marco Bizot kon in de 64e minuut een voorsprong van Feyenoord maar net voorkomen. Bij een vrije trap van de Rotterdammers stond Botteghin helemaal vrij bij de tweede paal. Kort daarna maakte Adam Maher voor het eerst zijn opwachting bij AZ, sinds hij weer een contract kreeg in Alkmaar. Naarmate de tweede helft vorderde nam het aantal kansen af. De eindstand bleef dan ook gelijk aan de ruststand: 1-1.

Opstelling AZ: Bizot; Hatzidiakos (Maher/65), Koopmeiners, Van Rhijn, Ouwejan; Svensson, Midtsjö, Til; Gudmundsson, Boadu (Johnson/34) en Idrissi (Seuntjens/81)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St.Juste, Van der Heijden, Botteghin, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie (Jørgensen/85), Larsson (Sinisterra/74)