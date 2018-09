Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Adam Maher: "Fijn om weer terug te zijn" Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

ALKMAAR - Nadat Adam Maher deze week bij AZ een contract tekende tot het eind van het seizoen, maakte hij in de wedstrijd tegen Feyenoord voor het eerst weer minuten in het Alkmaarse shirt. "Het is goed bevallen en het voelde een beetje als thuiskomen."

De middenvelder kwam in de 65ste minuut binnen de lijnen en moest in eerste instantie dus toekijken vanaf de bank. "Iedereen hoopt natuurlijk om in de basis te staan maar ik zit er pas net bij dus uiteindelijk moet je met het team samenwerken en is de keuze van de trainer bepalend." Lees ook: Sterker AZ vergeet Feyenoord pijn te doen Tijdens zijn invalbeurt werden de aanvallende internties van Maher snel zichtbaar. "Ik kwam op tien terecht en moest de aanvallers in stelling brengen. Dat lukte met de steekpass op Bjorn Johnsen. Jammer dat hij die niet maakt. Maar het is fijn om weer terug te zijn", besluit de middenvelder. Lees ook: Teun Koopmeiners: "Er had meer ingezeten" Bekijk het volledige interview met verslaggever Edward Dekker door op het filmpje te klikken.