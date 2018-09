Dit zijn 'onze' boeren die vanaf morgen meedoen aan Boer Zoekt Vrouw

NOORD-HOLLAND - Jaap, Jan en Marnix. Dat zijn de namen van de drie Noord-Hollandse boeren die vanaf morgen op zoek gaan naar de liefde van hun leven in het tiende seizoen van het KRO-NCRV-programma Boer zoekt Vrouw. Zit jij ook weer aan de buis gekluisterd? NH Nieuws stelt de drie vrijgezellen boeren alvast aan je voor.

Jaap (50 jaar)

Boer Jaap uit Rijsenhout zijn leven staat in het teken van bloemen. Al op zijn derde stond de paplepel voor het snijbloemkweekvak al aan zijn mond en liep hij rond met kruiwagens vol bloembollen. Jaap zat met zijn groene vingers zo diep in de aarde, dat hij tot zijn veertigste vrijgezel bleef.

Nu is boer Jaap, die normaliter bloemen laat bloeien, klaar om iemand te vinden om het liefdesbootje mee te gaan roeien. De inmiddels vijftigjarige kweker is gek op natuur, cultuur en 'dingen ondernemen'. Zal hij dit seizoen iemand vinden die zijn hart gaat claimen?

Marnix (40 jaar)

Boer Marnix zijn wieg stond in Wijdewormer, met oud-wielrenner Gerrie Knetemann als trotse vader van de boer-in-spee. Vandaag de dag is boer Marnix veertig jaar, en runt hij een veehouderij en een ponyfokkerij.

"Hoge pieken, diepe dalen", is hoe boer Marnix zijn liefdesleven tot dusver zou vertalen. Hij zoekt een vrouw die 'zijn maatje' wordt en omschrijft zijn droomvrouw als 'meedenker' en 'betrokken'. Zal iemand dit seizoen het hart van de paardenfokker fokken?

Jan (61 jaar)

Tot slot kent de Noord-Hollandse line-up boer Jan. Deze melkveehouder uit Sijbekarspel heeft er al een gelukkig huwelijk van 26 jaar achter de rug. Helaas overleed zijn vrouw in 2012 en moet boer Jan alleen door het leven.

Dus nu stapt boer Jan weer in het spel der liefde, nadat het vreselijke verlies zijn hart in tweeën kliefde. Als melkveehouder maakt hij - goed voor elk - een product. Is na dit seizoen zijn zoektocht naar een nieuwe levenspartner gelukt?

Morgenavond begint het tiende seizoen van Boer zoekt Vrouw om 20.25 uur op NPO 1.