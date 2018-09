Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uniek kijkje vanaf top afgebrande Laurentiuskerk Weesp Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

WEESP - Het baken van Weesp, de Laurentiuskerk, staat al een tijdje vol in de steigers. Door de brand in november 2016 ging de torenspits verloren en die wordt nu hersteld. Maar dat er gebouwd wordt heeft zo z'n voordelen, want waar je normaal gesproken niet bovenop de kerk kunt staan, kan dat met het platte dak nu even wel.

"Als je nu kijkt over de stad, zie je hoe mooi het is. Zo authentiek, net 'klein Amsterdam'", vertelt eigenaar van de kerk Cees van Vliet. Maar eng vindt hij het stiekem wel. Natuurlijk wordt er ondertussen ook nog hard gewerkt aan het herstel van de torenspits. De spits is in een loods gebouwd en wordt nu naast de kerk in elkaar gezet. "De mannen zijn nu de puzzel in elkaar aan het zetten. Het is een kwestie van balk op balk", vertelt projectleider Marcel Rijnhart. Lees ook: Herstelwerkzaamheden afgebrande torenspits kerk Weesp van start: "Een kerk zonder toren is geen kerk" Maar ook binnenin de kerk wordt er hard gewerkt. Je herkent de kerk niet meer terug. Er is intussen al een extra verdieping gemaakt en er komt er nog één op. Het gebouw wordt van kerk omgetoverd tot appartementen, brouwerij met proeflokaal en een yogastudio. Op het allerhoogste puntje komt een hotelkamer. Op 8 november 2018, precies twee jaar na de brand, wordt de 22 meter hoge spits in één keer omhoog gehesen. "Zo hopen we de toren weer in volle eer en glorie te herstellen." Ook het groene kruis en het gouden haantje zullen dan weer schitteren op de torenspits. Lees ook: Windhaan van kerk in Weesp is kwijt na de brand: "Twee dieven namen hem mee" De planning is om de kerk aankomende zomer af te hebben.