FC Volendam niet opgewassen tegen koploper Go Ahead Eagles Foto: Pro Shots / Erik Pasman

DEVENTER - FC Volendam is er niet in geslaagd om een goed resultaat te behalen tegen koploper Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Misha Salden verloor met 3-0 in De Adelaarshorst en staat zodoende na vier wedstrijden met één punt op de achttiende plaats.

Salden moest middenvelder Joey Veerman missen wegens een voetblessure. Bovendien stond spits Teije ten Den voor het eerst dit seizoen niet in de basiself. Dat gold wel voor nieuweling Cas Peters, die voor de eerste keer in Volendam-shirt aan de aftrap verscheen. Tevens mocht spits Enzo Stroo het weer eens vanaf de eerste minuut proberen. Vroege goal

Het was echter de ploeg uit Deventer die als eerst op voorsprong kwam. Nadat Go Ahead Eagles in de beginfase al de boventoon voerde, werd het overwicht na een kwartier spelen ook in doelpunten uitgedrukt. Jaroslav Navrátil gaf een voorzet vanaf de rechterkant, die door Orhan Dzepar werd binnengetikt. Na een half uur spelen kregen ook de Volendammers een grote kans. Rechtsbuiten Nick Doodeman legde de val vanaf de rechterflank panklaar op het hoofd van Kevin Visser. Hij had het vizier nog niet op scherp staan en kopte over het doel van Hobie Verhulst. Dat bleek een dure misser te zijn. Net voordat scheidsrechter Sander van der Eijk voor de rust floot, verdubbelde Go Ahead Eagles de voorsprong. Na doorjagen van Thomas Verheydt kwam de bal bij Istvan Bakx terecht, die de bal aan Navratil gaf. De Tsjechische aanvaller twijfelde niet en schoot de bal in de linkerhoek: 2-0. Dreun

Die tweede treffer bleek een dreun te zijn voor Volendam. De Noord-Hollanders wisten niet veel meer klaar te spelen en zagen vlak na rust ook nog eens Cas Peters geblesseerd van het veld af gaan. De sfeer in de ploeg werd er niet veel beter op toen binnen een uur ook nog eens de 3-0 viel. Door zwak uitverdedigen van FC Volendam kwam de bal bij Go Ahead-spits Verheydt terecht, die bekwaam binnenschoot. Het was de ploeg uit Deventer die het vervolgens na liet om de voorsprong nog verder op te laten lopen. Onder meer Verheydt, Dzepar en Paco van Moorsel zorgden ervoor dat de Volendammers niet met een nog slechter gevoel het kermisweekend in gingen. Achttiende plaats

Door de zege heeft Go Ahead Eagles nog steeds geen punt verloren en staat het met twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop van de Keuken Kampioen Divisie. FC Volendam wist in die vier wedstrijden slechts één punt te behalen. Daardoor staat de ploeg van Salden nu op plaats achttien op de ranglijst. Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Bakx, Stans, Van der Venne (van Moorsel/67); Navratil, Verheydt (Pouwels/85), Dzepar (Andrade/78) Opstelling FC Volendam: Van Stappershoef; R. Schouten, M. Tol, Bäly, Kok; Visser (Berenstein/81), Peters (Vlak/54), A. Plat (Runderkamp/60); Doodeman, Stroo, Antwi