Enzo Stroo na verlies bij Go Ahead: "We solliciteren naar een kopie van vorig seizoen" Foto: Pro Shots/Erik Pasman

DEVENTER - Diep teleurgesteld dropen de spelers FC Volendam vrijdagavond na de kansloze nederlaag bij Go Ahead Eagles (3-0). Na de derde nederlaag in vier wedstrijden dreigt voor de FC een net zo beroerd start van het seizoen als vorig jaar. "Toen wonnen we geloof ik tien keer niet. We solliciteren naar hetzelfde", aldus Enzo Stroo.

"We hebben ons op alle vlakken laten aftroeven", aldus Stroo die voor het duel in De Adelaarshorst de voorkeur kreeg boven Teije ten Den. "We kwamen na de 1-0 echt niet meer aan voetballen toe. Daar moeten we aan gaan werken. Persoonlijk was het voor mij kut met peren." Lees ook: FC Volendam niet opgewassen tegen koploper Go Ahead Eagles Vrijdag speelt FC Volendam thuis tegen TOP Oss. Ook dat duel kun je weer live volgen op de radio bij NH Sport.