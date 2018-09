Hobie Verhulst happy in Deventer

DEVENTER - Hobie Verhulst sleepte vorige week zijn ploeg er doorheen tegen MVV Maastricht. Tegen zijn oude club FC Volendam had hij nauwelijks werk. De Deventenaren wonnen eenvoudig met 3-0.

Verhulst was drie seizoenen keeper bij FC Volendam. Op de vraag of hij geschrokken was over hoe het elftal van trainer Misha Salden er nu voor staat, wilde hij niet veel kwijt. "Ik ben blij met de nul. Ik denk dat wij het goed hebben gedaan en Volendam niet heeft kunnen laten zien wat ze kunnen. Zij hebben een jonge groep en moeten nog wennen."

