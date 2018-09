Krakers verlaten watertoren Zandvoort

ZANDVOORT - De krakers van de Zandvoortse watertoren hebben het pand afgelopen maandag verlaten. De toren werd sinds eind juli gekraakt.

De krakers hadden het pand bezet uit onvrede met de jarenlange leegstand. Ze wilden het pand opknappen. De eigenaar liet weten dat ze moesten vertrekken, maar daar hadden ze in eerste instantie geen oren naar.

Ze wilden pas weer weggaan wanneer er duidelijk was dat er iets nieuws in de toren zou komen.

De krakers zijn na ruim een maand nu toch op eigen initiatief vertrokken. "We hebben stukken ingezien met de reden van ontruiming. Het leek alsof we er niet tegen konden vechten", laat één van de krakers weten.

Er zou een nieuwe bestemming zijn voor de watertoren, waardoor de krakers eruit moesten. Wat die nieuwe bestemming is, is nog onbekend. De krakers hebben inmiddels een oude boerderij betrokken in Halfweg.