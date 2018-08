Krakersvlag maakt plaats voor Nederlandse vlag op gekraakte watertoren Zandvoort

ZANDVOORT - De krakers van de Zandvoorste watertoren hebben hun zwarte piratenvlag omgeruild voor een enorme Nederlandse vlag, bovenop de watertoren. Zouden ze zich hebben 'overgegeven'? Wat zou de boodschap zijn?

Een buurtbewoonster legde het tafereel zondag vast toen ze langs de toren wandelde. Te zien is hoe twee krakers de Nederlandse vlag aan de mast vastmaken. Op het oog lijkt het best een riskante klus, zeker gezien de wind en de niet al te beste staat van de vloeren bovenin de toren.

beelden: Annemieke de Buijzer-Piers

Kado van de buurt

We belden de krakers vanmorgen even om te vragen hoe het zit. "We hebben de vlag van één van de buurtbewoners gekregen, omdat ze die wat mooier vond dan onze vlag. We vonden dat ook wel leuk, dus hebben we ze maar verwisseld." Geen dieper liggende boodschap dus. En was het niet wat gevaarlijk om dat in de wind te doen? "Dat kun je wel aan die twee jongens overlaten."



De vlag van Zandvoort hangt overigens beneden in de hal. Die gaat volgens de krakers weer bovenop de toren als de Zandvoorters zelf met concrete plannen komen voor de toren en de toren weer van 'alle Zandvoorters' wordt.