Aalsmeer vreest voor meer nachtvluchten: "Het is alsof ze door je slaapkamer vliegen"

AALSMEER - Aalsmeerders vrezen voor meer nachtvluchten over hun dorp. Veel bewoners hebben er momenteel al last van. Nu de verkeerstoren wordt verbouwd, zal het nog vaker voor gaan komen. "Je ligt dan wakker in bed", zegt raadslid Dick Kuin.

Tijdens de verbouwing van de verkeerstoren, vanaf 1 september, maken verkeersleiders gebruik van een noodtoren. Vanwege het beperkte zicht zal dan ook de Aalsmeerbaan af en toe worden ingezet. Gemeente Aalsmeer stuurde een brandbrief aan de minister.



Wéér Aalsmeer

"We weten dat het in de praktijk niet veel gaat gebeuren, maar het is een maatregel die wéér neerkomt op Aalsmeer", zegt wethouder Robbert Jan van Duijn. Aalsmeer vreest dat het hek van de dam is. "Als er straks ook in de nacht gevlogen wordt, is dat een stap te ver", zegt Van Duijn.

De afgelopen jaren zagen de Aalsmeerders het aantal vluchten over hun dorp toenemen. Veel bewoners hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. "Het zijn allemaal mooie verhalen, waarin ze vertellen dat ze rekening gaan houden met ons", vertelt Dick Kuin. "Maar de praktijk wijst uit dat het maar heel weinig gebeurt."

Stress

Dick Kuin is raadslid en daarnaast architect. Overdag tijdens zijn werk, maar ook 's nachts wordt hij nu al vaak gestoord door de vliegtuigen. "Dat is héél vervelend", zegt hij. "Ik ben niet zo gevoelig voor stress, maar ik ken mensen die echt psychische problemen hebben door het vliegtuiglawaai."

Volgens oud-huisarts Piet Bon is een verstoorde nachtrust niet goed voor de gesteldheid van een mens. "Stress is niet goed voor mensen. Het zou goed zijn als de Aalsmeerbaan zo minimaal mogelijk gebruikt werd", vertelt hij aan NH Nieuws.