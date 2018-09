Deze zomer op Schiphol meer vluchten verwerkt dan vorig jaar

SCHIPHOL - Op Schiphol zijn afgelopen zomervakantie (7 juli tot en met 2 september) iets meer vluchten verwerkt dan vorig jaar in de vakantie. De luchthaven verwerkte deze zomervakantie ongeveer 44.000 vluchten, dat zijn er 4.000 meer dan een jaar eerder.

Dat meldt AirHelp, een claimbureau dat opkomt voor de rechten van vliegtuigpassagiers. Wie het bureau inschakelt na een vertraging en gelijk krijgt, geeft een deel van het geld aan AirHelp. Mensen kunnen ook zelf claimen, maar volgens AirHelp sta je sterker als je dat via een organisatie doet.

1.150 vluchten die in de zomer vanaf de Amsterdamse luchthaven vertrokken, waren vertraagd; dat zijn er 300 meer dan in 2017. Het bureau stelt dat een mogelijke verklaring voor "het verhoogd aantal verstoorde vluchten" het aantal stakingen bij Ryanair is.

Drukste dag Schiphol

Maandag 16 juli was de drukste dag voor Schiphol. Toen waren ook de meeste passagiers vertraagd.

Volgens AirHelp hebben bijna 150.000 passagiers die deze zomer via Nederlandse luchthavens reisden recht op een vergoeding vanwege een vertraagde of geannuleerde vlucht. Ze hebben bij elkaar recht op 46,2 miljoen euro.